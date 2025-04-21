Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
347,26
Економія при броні: -82,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
340,16
Економія при броні: -75,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
336,92
Економія при броні: -72,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
356,98
Економія при броні: -18,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
363,04
Економія при броні: -15,30 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
335,64
Економія при броні: -9,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
262,00
Економія при броні: -7,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Бердичів, вул. Європейська, 3
73.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Бердичів, пл. Соборна, 17
73.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 32
80.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
101.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек