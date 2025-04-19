Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
337,12
Економія при броні: -14,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
343,80
Економія при броні: -83,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
6.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
304,09
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 63-А
11.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
344,66
Економія при броні: -22,35 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
336,66
Економія при броні: -14,34 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
15.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
326,36
Економія при броні: -19,85 грн
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Українських Героїв / Караванського Святослава, 7/36
3.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Європейська, 14
3.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
42.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
341,33
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
317,76
Економія при броні: -17,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
336,95
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
110.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
327,43
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
111.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
313,30
Економія при броні: -17,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
111.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,09
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
111.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
321,81
Економія при броні: -21,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
112.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
327,74
Економія при броні: -21,43 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
112.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
335,92
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
112.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
360,21
Економія при броні: -20,65 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
112.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
313,64
Економія при броні: -18,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
115.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек