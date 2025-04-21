Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
322,78
Економія при броні: -22,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,68
Економія при броні: -16,70 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
337,18
Економія при броні: -14,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
308,74
Економія при броні: -12,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
318,84
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
338,15
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
326,54
Економія при броні: -19,99 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
314,71
Економія при броні: -19,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
342,43
Економія при броні: -20,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
327,43
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,85
Економія при броні: -21,82 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
319,49
Економія при броні: -12,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
7.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
334,52
Економія при броні: -11,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
320,81
Економія при броні: -20,66 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
324,94
Економія при броні: -18,04 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
93.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,92
Економія при броні: -16,98 грн