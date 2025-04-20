Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
341,29
Економія при броні: -65,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
342,65
Економія при броні: -66,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
343,56
Економія при броні: -65,03 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
346,31
Економія при броні: -23,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
359,67
Економія при броні: -61,84 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
359,35
Економія при броні: -24,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
287,89
Економія при броні: -9,71 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
288,93
Економія при броні: -0,01 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
4.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
334,10
Економія при броні: -11,51 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек