Київ (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,86
Економія при броні: -16,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
371,90
Економія при броні: -96,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
308,55
Економія при броні: -11,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
328,42
Економія при броні: -21,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
320,60
Економія при броні: -20,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
342,33
Економія при броні: -19,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,22
Економія при броні: -17,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
309,82
Економія при броні: -13,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
307,34
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
323,66
Економія при броні: -17,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
316,83
Економія при броні: -16,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
313,66
Економія при броні: -17,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
5.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
319,40
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
312,75
Економія при броні: -18,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
322,45
Економія при броні: -15,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
6.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
342,82
Економія при броні: -19,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
311,01
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
321,74
Економія при броні: -15,48 грн