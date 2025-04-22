Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
344,95
Економія при броні: -22,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
327,96
Економія при броні: -21,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
318,43
Економія при броні: -19,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
65.5 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
324,57
Економія при броні: -28,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126
66.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
114.9 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
115.0 км
ДИКЛОНІУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ХРЕБТА 50 г №1
Сіріус Блек