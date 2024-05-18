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APIVITA EXPRESS BEAUTY ДЕЛІКАТНИЙ ВІДЛУЩУВАЛЬНИЙ СКРАБ З АБРИКОСОМ 8 мл, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (531142) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
127,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (5)
131,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
128,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
126,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
136,46 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
136,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
135,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
136,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
136,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
136,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
137,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
127,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
136,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
128,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
128,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
135,68 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
136,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
135,64 грн