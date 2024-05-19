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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY ІНТЕНСИВНИЙ ВІДЛУЩУВАЛЬНИЙ СКРАБ З ОЛИВОЮЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY ІНТЕНСИВНИЙ ВІДЛУЩУВАЛЬНИЙ СКРАБ З ОЛИВОЮ 8 мл, №2 - Львів (531140) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
132,31
Економія: -0,49 грн
131,82 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
132,09
Економія: -0,97 грн
131,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
132,17 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
124,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
110,24 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
124,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (2)
102,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
124,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
141,67 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
124,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
117,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Салютна, 2
Всього: упаковка (1)
112,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
110,24 грн