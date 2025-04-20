Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
90,64
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
79,40
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
73,46
Економія при броні: -3,84 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
36,63
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
71,93
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,31
Економія при броні: -7,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
79,40
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс