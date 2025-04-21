Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
73,16
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
89,96
Економія при броні: -3,82 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
89,98
Економія при броні: -5,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
39,70
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
90,85
Економія при броні: -4,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
80,40
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,22
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
84,73
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
75,19
Економія при броні: -4,43 грн