Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
76,57
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
72,17
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,21
Економія при броні: -3,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
80,40
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
86,10
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
72,23
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
87,71
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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45,12
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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90,29
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
89,00
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс