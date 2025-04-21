Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
91,26
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
91,59
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
87,59
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
75,46
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
73,69
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
6.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,23
Економія при броні: -4,93 грн