Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,69
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
89,50
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Широка, 66
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
82,74
Економія при броні: -3,90 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
76,37
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 14
10.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
72,17
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
12.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Промислова, 50
12.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
24.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
39,15
Економія при броні: -5,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
80,90
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс