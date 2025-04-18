Київ (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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74,89
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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73,41
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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37,45
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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75,47
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 5
4.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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44,32
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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