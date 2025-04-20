Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
89,68
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
73,77
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 3
7.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
73,62
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс