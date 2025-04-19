Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,33
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
89,50
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
5.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
5.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
5.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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87,99
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
7.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
74,18
Економія при броні: -3,42 грн