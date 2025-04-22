Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
44,47
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
76,25
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
78,60
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
39,15
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
36,59
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Симетикон таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
44,80
Економія при броні: -2,53 грн