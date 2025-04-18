Сироп від кашлю Пульмо (Cough syrup Pulmo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
4.3 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
5.6 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
6.5 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
6.6 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
6.8 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
157,00
Економія при броні: -11,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
7.5 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
185,70
Економія при броні: -39,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
7.7 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
8.2 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
222,97
Економія при броні: -47,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
8.8 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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