Сироп від кашлю Пульмо (Cough syrup Pulmo)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
5.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
6.6 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
11.1 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
11.3 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
24.6 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 221
24.7 км
Сироп від кашлю пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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