Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1159,73
Економія при броні: -57,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1146,23
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
775,22
Економія при броні: -35,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1920,78
Економія при броні: -78,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1910,10
Економія при броні: -54,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1610,78
Економія при броні: -123,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1972,59
Економія при броні: -123,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1898,50 грн