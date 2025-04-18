Київ (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1997,85
Економія при броні: -120,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
763,83
Економія при броні: -51,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
363,83
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1743,98
Економія при броні: -67,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1882,40 грн