Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
2075,35
Економія при броні: -86,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
2082,77
Економія при броні: -95,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1865,00
Економія при броні: -77,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1884,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1884,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1884,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
758,08
Економія при броні: -38,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1884,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1884,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
1884,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Фероксид розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
М.Біотек Лтд.
2085,98
Економія при броні: -89,06 грн