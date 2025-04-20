Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
480,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
480,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
84.6 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
227.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -24,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
288.2 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні: -48,00 грн