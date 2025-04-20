Київ
Про товар
Ціни
Хабіфак (Habifak)
Хабіфак (Habifak)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
418,00
Економія при броні:
-44,00 грн
374,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
519,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
477.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
539,90
Економія при броні:
-115,92 грн
423,98
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
581.0 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-24,00 грн
440,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
617.4 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-44,00 грн
420,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
714.2 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
778.3 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
783.3 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
836.6 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
480,00
Економія при броні:
-64,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
839.7 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-44,00 грн
420,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
841.5 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-44,00 грн
420,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
842.0 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-44,00 грн
420,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
843.1 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
843.4 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
847.7 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-44,00 грн
420,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
848.2 км
Хабіфак спаг. Пєка краплі оральні флакон 30 мл №1
Пекана Натурхайльміттель
464,00
Економія при броні:
-48,00 грн
416,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню