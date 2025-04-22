Цетрилев Нео (Cetrilev Neo)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
469,40
Економія при броні: -110,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
187,76
Економія при броні: -44,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
1027,70
Економія при броні: -309,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
433,30
Економія при броні: -73,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
1027,70
Економія при броні: -309,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
545,96
Економія при броні: -42,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №100
Гетеро Лабс