Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
84.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
133.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Мерефянське, 38
241.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
244.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
246.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
248.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 19-А
249.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
53,31
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
252.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
255.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
257.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
288.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
113,76
Економія при броні: -29,32 грн