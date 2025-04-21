Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
170,72
Економія при броні: -44,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Кошаринського Олега, 3
77.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
106.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
56,99
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 32/4
109.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вільський Шлях, 5
116.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
108,56
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
133.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 4-В
137.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Г
152.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
167.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
108,96
Економія при броні: -24,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11-Б
185.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
159,76
Економія при броні: -33,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 32/1-Б
186.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
186.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
191.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс