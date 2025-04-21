Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
98.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Кримська, 71
99.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
111.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
147.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 19-А
226.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
53,31
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Шпола, вул. Соборна, 21
234.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
240.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
254.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 4-В
256.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
261.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс