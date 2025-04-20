Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 2
137.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
138.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
138.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64/1
181.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
112,96
Економія при броні: -0,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 77-А
182.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Нова, 6/2
207.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
46,55
Економія при броні: -9,65 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
210.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
220.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Г
226.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 32/4
229.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
233.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
108,96
Економія при броні: -24,52 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
250.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
163,00
Економія при броні: -4,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
284.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
56,99
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
327.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
170,72
Економія при броні: -44,12 грн