Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
111.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 19-А
144.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
53,31
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
165.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
189.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Шпола, вул. Соборна, 21
191.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
196.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
170,56
Економія при броні: -43,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
236.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
236.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
113,76
Економія при броні: -29,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 44
244.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
244.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Одеса, вул. Кримська, 71
245.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс