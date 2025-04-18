Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
8.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Мерефянське, 38
9.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
145.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Білопілля, вул. Макаренка, 1-А
187.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
204.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
228.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
232.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
113,76
Економія при броні: -29,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
232.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Шостка, вул. Свободи, 21
285.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс