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Цетримак (Cetrimac)
Цетримак (Cetrimac)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
27.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
64,94
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
162,71
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
117,00
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
166,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
132.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,68
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Мерефянське, 38
185.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
194,07
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
187.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
193,44
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
190.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
193,86
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
207,18
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
194.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,89
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
207,78
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
195.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
198,69
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
197.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
209,52
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
198.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
209,58
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
199.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,65
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 19-А
207.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
53,31
Економія при броні:
-11,02 грн
42,28
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
224.3 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
113,76
Економія при броні:
-29,32 грн
84,44
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
224.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
164,28
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
237.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
209,58
грн
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