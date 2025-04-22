Київ
Цетримак (Cetrimac)

Цетримак (Cetrimac)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,89 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
198,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
125.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
213,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
213,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
213,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
208,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
162,71 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
198,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
166,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, 9-Б
138.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
162,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Європейська, 32/1-Б
138.4 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
108,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11-Б
139.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
159,76
Економія при броні: -33,16 грн
126,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Свободи, 21
155.7 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
194,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
203.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
164,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
203.5 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
113,76
Економія при броні: -29,32 грн
84,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
206.0 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
194,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білопілля, вул. Макаренка, 1-А
213.6 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
195,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вільський Шлях, 5
229.9 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
195,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Цетримак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
170,56
Економія при броні: -0,06 грн
170,50 грн
ГоловнаКошикОбране