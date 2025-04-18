Київ (адресу не вказано)
Доступно в 358 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
811,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
811,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
803,35
Економія при броні: -102,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
864,80
Економія при броні: -66,70 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
811,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
811,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
811,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
781,40
Економія при броні: -26,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
848,80
Економія при броні: -40,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ