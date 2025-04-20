Енема-Селла одноразова клізма (Enema-Selladisposable enema)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
248,00
Економія при броні: -87,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
226,03
Економія при броні: -62,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
222,37
Економія при броні: -54,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
228,19
Економія при броні: -9,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
219,50
Економія при броні: -52,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,21
Економія при броні: -60,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
248,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн