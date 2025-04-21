Енема-Селла одноразова клізма (Enema-Selladisposable enema)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
223,09
Економія при броні: -55,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
222,64
Економія при броні: -55,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
220,52
Економія при броні: -53,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
219,40
Економія при броні: -52,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,40
Економія при броні: -85,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
222,22
Економія при броні: -54,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
221,07
Економія при броні: -53,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,40
Економія при броні: -85,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
225,57
Економія при броні: -58,32 грн