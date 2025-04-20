Енема-Селла одноразова клізма (Enema-Selladisposable enema)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
223,00
Економія при броні: -64,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
223,09
Економія при броні: -21,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
221,52
Економія при броні: -64,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
218,36
Економія при броні: -54,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
222,39
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,40
Економія при броні: -80,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
220,97
Економія при броні: -57,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
226,31
Економія при броні: -62,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
226,06
Економія при броні: -62,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,27
Економія при броні: -60,42 грн