Енема-Селла одноразова клізма (Enema-Selladisposable enema)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 397 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
219,98
Економія при броні: -52,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,76
Економія при броні: -57,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
228,40
Економія при броні: -59,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,40
Економія при броні: -85,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
220,38
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла