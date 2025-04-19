Енема-Селла одноразова клізма (Enema-Selladisposable enema)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
220,99
Економія при броні: -24,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
229,18
Економія при броні: -32,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
229,07
Економія при броні: -22,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
226,42
Економія при броні: -54,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
223,89
Економія при броні: -56,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
223,30
Економія при броні: -51,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,11
Економія при броні: -52,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
227,19
Економія при броні: -23,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
227,40
Економія при броні: -59,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
226,56
Економія при броні: -58,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
219,80
Економія при броні: -16,16 грн