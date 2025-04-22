Енема-Селла одноразова клізма (Enema-Selladisposable enema)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
229,37
Економія при броні: -61,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,40
Економія при броні: -80,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
225,78
Економія при броні: -57,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
222,58
Економія при броні: -57,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,60
Економія при броні: -80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
249,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
224,38
Економія при броні: -59,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
254,20
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
220,59
Економія при броні: -52,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Енема-Селла одноразова клізма розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
228,40
Економія при броні: -59,30 грн