Меропенем-Віста (Meropenem-Vista)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -137,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
1355,50
Економія при броні: -82,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
2641,51
Економія при броні: -95,97 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -137,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3567,97
Економія при броні: -169,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
1079,77
Економія при броні: -57,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3597,49
Економія при броні: -189,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3727,67
Економія при броні: -250,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -137,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3624,04
Економія при броні: -194,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
2971,44
Економія при броні: -142,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -137,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3069,79
Економія при броні: -205,41 грн