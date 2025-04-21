Меропенем-Віста (Meropenem-Vista)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3610,28
Економія при броні: -219,81 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3679,42
Економія при броні: -815,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3657,06
Економія при броні: -231,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3628,20
Економія при броні: -149,64 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
1821,99
Економія при броні: -109,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
85.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3560,74
Економія при броні: -169,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн