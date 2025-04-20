Меропенем-Віста (Meropenem-Vista)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
2179,79
Економія при броні: -143,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
726,32
Економія при броні: -48,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3577,60
Економія при броні: -148,93 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
1.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
2.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3563,15
Економія при броні: -133,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3679,08
Економія при броні: -251,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3617,50
Економія при броні: -196,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3662,91
Економія при броні: -241,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3496,20
Економія при броні: -34,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3496,20
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
699,24
Економія при броні: -6,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
4.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент