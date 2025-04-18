Меропенем-Віста (Meropenem-Vista)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 327 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3497,79
Економія при броні: -171,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3496,20
Економія при броні: -246,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3576,23
Економія при броні: -146,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3296,15
Економія при броні: -117,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3630,41
Економія при броні: -140,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3695,91
Економія при броні: -220,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3508,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3506,41
Економія при броні: -109,71 грн