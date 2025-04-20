Меропенем-Віста (Meropenem-Vista)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
2894,83
Економія при броні: -259,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
324,69
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
2001,40
Економія при броні: -86,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3692,07
Економія при броні: -213,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3725,92
Економія при броні: -302,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -137,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3648,12
Економія при броні: -697,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3753,95
Економія при броні: -148,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3653,68
Економія при броні: -393,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3754,00
Економія при броні: -184,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3037,47
Економія при броні: -181,63 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3410,00
Економія при броні: -137,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3628,17
Економія при броні: -675,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3735,08
Економія при броні: -165,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
3561,43
Економія при броні: -607,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
880,75
Економія при броні: -40,29 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
2542,95
Економія при броні: -74,54 грн