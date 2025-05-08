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Келарт (Celart)
Келарт (Celart)
Запоріжжя
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Подорожник
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Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1322,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
70.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1645,64
Економія при броні:
-93,44 грн
1552,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
72.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1322,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
446.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1658,28
Економія при броні:
-106,08 грн
1552,20
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
840.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1632,70
Економія при броні:
-80,50 грн
1552,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
841.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
394,30
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
843.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,75
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
843.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,25
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
843.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1052,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
843.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,25
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
846.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1223,60
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
847.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
757,92
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
848.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,25
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
848.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1515,84
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
848.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
492,63
грн
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