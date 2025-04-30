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Келарт (Celart)
Келарт (Celart)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
199.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1646,27
Економія при броні:
-94,07 грн
1552,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
326.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1609,14
Економія при броні:
-56,94 грн
1552,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
327.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
394,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Максимовича, 9
328.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
328.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,25
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
328.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1112,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
328.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,25
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 210
333.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
985,25
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Патона, 4/1
333.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
492,63
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
477.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-60,20 грн
1262,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
484.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1652,82
Економія при броні:
-100,62 грн
1552,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
488.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-60,20 грн
1262,10
грн
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