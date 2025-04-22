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Келарт (Celart)
Келарт (Celart)
Миколаїв
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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
279.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1322,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
282.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1322,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
284.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1630,51
Економія при броні:
-78,31 грн
1552,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
407.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1641,59
Економія при броні:
-89,39 грн
1552,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
665.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1633,94
Економія при броні:
-81,74 грн
1552,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
666.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
409,62
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Максимовича, 9
667.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1024,05
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
669.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1112,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
669.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1023,50
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
669.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1023,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
671.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1223,60
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
673.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1515,84
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Патона, 4/1
673.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
511,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 210
673.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1052,20
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
674.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1515,84
грн
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