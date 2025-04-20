Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
3.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
4.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
5.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1611,32
Економія при броні: -59,12 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
467.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1661,56
Економія при броні: -109,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
806.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
813.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1645,18
Економія при броні: -92,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
817.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні: -0,10 грн