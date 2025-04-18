Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1629,26
Економія при броні: -77,06 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
386.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
391.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1636,60
Економія при броні: -84,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
398.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
447.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
466.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1660,46
Економія при броні: -108,26 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
467.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
467.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
467.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
467.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
467.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
469.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Максимовича, 9
469.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
471.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Любінська, 96
471.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
471.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
471.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
472.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
472.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
472.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС